Leichte Verletzungen hat ein 39-jähriger Radfahrer aus Hohenbrunn bei einem Verkehrsunfall am Montag in Taufkirchen erlitten. Nach Darstellungen der Polizei war eine 43-jährige Autofahrerin aus Taufkirchen am Montag gegen 17.10 Uhr auf dem Hohenbrunner Weg in westlicher Richtung unterwegs, als sie auf Höhe des Flurwegs aufgrund einer Fahrbahnverengung und des entgegenkommenden Radverkehrs stehen bleiben musste. Der ihr entgegen fahrende Hohenbrunner habe dann aus bislang ungeklärten Gründen auf Höhe der Fahrzeugfront so abrupt abgebremst, dass er über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.