Riesiges Glück hat am Samstagmorgen eine Familie aus den Niederlanden gehabt, die auf dem Weg in den Urlaub nach Österreich war. Gegen 7.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung ein, dass auf der A 8 im Bereich Brunnthal in Fahrtrichtung Salzburg ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gerauscht war, von eingeklemmten Personen war die Rede. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt und es eilten mehrere Rettungswagen und Feuerwehren aus Hofolding und Brunnthal an die Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber war bereits angekündigt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife an der Unfallstelle war aber ziemlich schnell klar, dass das holländische Ehepaar mit zwei Kindern unverletzt das Fahrzeug verlassen konnte. Auch hatte es keinen heftigen Zusammenprall gegeben, es wurde lediglich niederes Buschwerk entlang der Autobahn entlaubt, sodass auch der Sachschaden mit insgesamt etwa 1000 Euro als gering zu bezeichnen ist, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen am Mittag mitteile. Der Hubschrauber konnte abbestellt werden und die Feuerwehren klemmten lediglich die Batterie des Unfallwagens ab. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. Der Grund für den Unfall: Der 45-jährige Familienvater war am Steuer seines Wagens kurz eingenickt und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.