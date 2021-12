Ein missglücktes Wendemanöver auf der Wasserburger Landstraße bei Haar hat am Montag zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Nach Darstellung der Polizei war gegen 15.25 Uhr ein 43-jähriger Münchner mit einer 14-Jährigen und einem Neunjährigen in Fahrtrichtung Vaterstetten unterwegs, wollte dann aber wenden und übersah dabei offenbar das auf der Gegenspur entgegenkommende Auto eines ebenfalls 43-jährigen Münchners. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge auch noch ein geparktes Auto beschädigt wurde. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme musste die B 304 in Richtung München gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.