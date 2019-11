Frontal in einen Traktor gekracht ist das Auto einer Frau am Dienstag gegen 17 Uhr in Haar. Nach Polizeiangaben befuhr die 72-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis mit ihrem Wagen die Grasbrunner Straße in Richtung Keferloh. Unmittelbar nach der Einmündung zur Mozartstraße geriet die Frau mit ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit seinem Traktor in Richtung Wasserburger Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin verletzt, sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Der Mann blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ungefähr 6000 Euro, am Traktor ein Schaden von circa 1500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Grasbrunner Straße für zwei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden.