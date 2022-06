Ein schwerer Unfall auf der A99 bei Grasbrunn hat am Freitagabend zu einer anderthalbstündigen Komplett-Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg geführt. Ein 22-jähriger Münchner war gegen 19.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein vor ihm auf dem mittleren Streifen fahrender 23-Jährige nach links ausscherte. Der Wagen des Münchners kollidierte seitlich mit diesem, geriet ins Schleudern und krachte gegen einen auf der rechten Spur befindlichen Sattelzug, und anschließend mit der Mittelleitplanke. Der 22-jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Klinikum geflogen, seine schwer verletzte Beifahrerin ebenfalls abtransportiert. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Im Einsatz vor Ort waren die Feuerwehren Hohenbrunn und Putzbrunn sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn.