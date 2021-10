Im Sommer werden die Straßen gerichtet, im Herbst und Winter sind die Bäume und Sträucher am Straßenrand an der Reihe. Wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilt, beginnen in diesen Tagen im gesamten Landkreis die Arbeiten zur Gehölzpflege entlang von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie den daneben verlaufenden Radwegen. Teilweise müssten dafür Straßen gesperrt werden.

"Bäume und Sträucher erfüllen entlang von Straßen wichtige Funktionen: Sie dienen unter anderen als Sicht-, Blend- und Windschutz. Außerdem bieten sie Lebensraum für Säugetiere, Vögel und Insekten", betont die Behörde. Ohne regelmäßige Pflege könnten die Gehölze allerdings zur Gefahrenquelle werden: Kranke und alte Bäume verlören ihre Standfestigkeit und könnten Auto- oder Radfahrer und Fußgänger gefährden. Zweige, die in den Verkehrsraum ragen, könnten Fahrzeuge beschädigen. Auch die freie Sicht in Kurven und entlang der Strecke müsse gewährleistet sein. Ebenso dürften Schilder, Leitpfosten, Ampeln und Kreuzungen nicht durch Pflanzen verdeckt sein.

"Die Verkehrssicherheit ist für uns das entscheidende Kriterium. Wir wissen aber auch um das sensible Thema. Unser Ziel ist es, so wenig wie möglich und so viel wie nötig in unseren Gehölzbestand einzugreifen", erklärt Hans Jörg Oelschlegel, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Freising. "Pflegemaßnahmen an Bäumen und Sträuchern dienen langfristig deren Erhalt." Die Gehölzpflege übernähmen die Straßenmeisterei Riem oder beauftragte Unternehmen.

Ein geringer Teil des Holzes bleibe an Ort und Stelle, wo es als Totholz oder zu Reisighaufen gestapelt Pilzen, Pflanzen, Insekten und Vögeln einen neuen Lebensraum bietet. Der weitaus größere Teil werde jedoch entfernt, damit sich die Bestände von selbst verjüngen könnten und Wurzelstöcke wieder austreiben. Das Schnittgut werde weiterverwertet und zum Beispiel als gehäckselte Biomasse energetisch genutzt.

Sträucher die bis auf etwa zehn bis zwanzig Zentimeter über dem Boden zurückgeschnitten worden seien, sähen zwar zunächst sehr kahl aus, räumt die Behörde ein. "Diese Methode hilft der Natur jedoch dabei, sich zu verjüngen und neu aufzustellen." Schon relativ kurze Zeit später bildeten die gestutzten Pflanzen wieder neue Triebe aus.