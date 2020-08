In zahlreichen Kommunen werden in den Ferien und darüber hinaus Straßen instandgesetzt - die Arbeiten an der Isarbrücke bei Ismaning verzögern sich

Auf den verkehrlichen Lebensadern des Landkreises läuft es in diesem Sommer reibungslos, wenn es nicht wie am vergangenen Donnerstag wieder einmal kracht und die Ostumfahrung der A 99 komplett gesperrt werden muss. Nach der Fertigstellung des achtspurigen Ausbaus vom Kreuz München-Nord bis zur Anschlussstelle Aschheim/Ismaning laufen derzeit nur Vorarbeiten für die noch folgenden Erweiterungen: Von kommendem Jahr an wird dann wieder gearbeitet und die Ostumfahrung von Aschheim/Ismaning bis Kirchheim ebenfalls auf acht Spuren erweitert - beziehungsweise auf zehn mit den Seitenstreifen. Gebaut wird in diesem Sommer aber an vielen anderen Stellen im Landkreis.

In Unterschleißheim laufen noch bis in den Herbst die Arbeiten am Münchner Ring. Neue Schleppkurven, Überfahrungen der Gehwege und Fortführungen der Fahrradschutzstreifen von der Le-Crès-Brücke in Richtung Landshuter Straße sowie die Verbesserung der Anbindung aus der Alten Hauptstraße sollen den Verkehr vor allem für Fußgänger und Fahrradfahrer sicherer machen. Im Valentinspark werden bis voraussichtlich 18. September zahlreiche Fuß- und Radverbindungen gesperrt. Dort kommt es zu einer größeren Baustelle, da die Hochleistungspumpe der Unterschleißheimer Geothermiegesellschaft ausgetauscht werden muss. Diese erfüllt in knapp 320 Meter Tiefe ihren Dienst und hat mittlerweile ausgedient.

Noch bis voraussichtlich 10. September bleibt der Fußgänger- und Radweg am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung für Radler und Fußgänger ist ausgeschildert. In der Nachbargemeinde Taufkirchen kommt es wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen zu einigen Einschränkungen. Bis voraussichtlich 19. September bleibt dort der Riegerweg komplett gesperrt, die Umleitung erfolgt über die Dorfstraße und das westliche Teilstück des Riegerwegs, diese ist ausgeschildert.

In Ottobrunn laufen derzeit die Arbeiten an der Sanierung und Umgestaltung des Isar-Centers am westlichen Ortsausgang. Daher ist noch bis 25. September die Benzstraße komplett gesperrt, zum Parkplatz des Einkaufszentrums gelangen die Kunden über die Unterhachinger Straße an der Tankstelle, die Ausfahrt wird über die Unterhachinger Straße und am Sporthaus Sperk möglich. Von 7. September an wird zudem die Bushaltestelle am Phönixbad auf der Seite am Eisstadion in ein sogenanntes Buskap umgebaut. Bis voraussichtlich 21. September wird daher der Haidgraben auf einer Länge von etwa 40 Metern halbseitig gesperrt, es wird zu geringen Einschränkungen des Verkehr in Richtung Süden kommen, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung.

In Grünwald läuft der zweite Bauabschnitt in der Südlichen Münchner Straße, der wichtigsten und meist befahrenen Trasse der Gemeinde. Noch bis voraussichtlich 21. September wird zwischen der Reitzensteinstraße und der Robert-Koch-Straße ein neuer Flüsterbelag aufgelegt, in diesem Bereich gilt eine Einbahnstraßenregelung.

Die Sanierung der Geh- und Radwegbrücke entlang der B 471 in Garching über die Isar bei Ismaning musste indes verschoben werden. Es fehlten momentan die hierfür notwendigen Materialien, die Brücke kann weiter genutzt werden.