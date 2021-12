Weil sie nach dem Einparken nicht daran gedacht hatte, an ihrem Fahrzeug die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen, ist einer 45-jährigen Autofahrerin am Donnerstag in Gräfelfing ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Die Frau aus dem Ort hatte nach Darstellung der Planegger Polizei gegen 9.45 Uhr das Auto in ihrer Einfahrt an der Falkenstraße ungesichert abgestellt, sodass sich das Fahrzeug alsbald selbständig machte, aus der Einfahrt heraus über die Straße rollte und schließlich gegen einen gegenüber geparkten anderen Wagen derselben Marke stieß. Auch wenn es heiße, "gleich und gleich gesellt sich gerne", dürfte hier die Schwerkraft als Verursacherin verantwortlich sein, heißt es dazu etwas süffisant im Polizeibericht.