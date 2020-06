Landkreis beteiligt sich wieder an Stadtradeln-Aktion

Bereits zum siebten Mal in Folge beteiligt sich der Landkreis München von 28. Juni bis 18. Juli an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Mit seiner Teilnahme möchte der Landkreis den Klimaschutz fördern, den Radverkehr voranbringen und die Einwohner von den Vorteilen des Radfahrens überzeugen. Bei dem Wettbewerb lassen sich Sport und Klimaschutz verbinden: Mit dem Zurücklegen möglichst vieler Alltagswege auf dem Fahrrad schone man nicht nur die Umwelt, sondern tue auch gleich was für seine Gesundheit und Fitness, wirbt die Energieagentur Ebersberg-München fürs Mitmachen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation genügen bereits täglich 30 Minuten moderate körperliche Aktivitäten, um das Risiko von Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herz- und Kreislauferkrankungen zu verringern. Auch die Umwelt profitiert von dieser klimaschonenden Fortbewegungsart: Rund 300 Kilogramm CO₂-Emissionen kann ein Berufspendler, der je fünf Kilometer mit dem Rad zur Arbeit hin und zurück fährt anstatt das Auto zu benutzen, laut Enegieagentur einsparen. 26 der 29 Kommunen im Landkreis nehmen von 28. Juni bis 18. Juli an dem Wettbewerb teil, die Würmtalgemeinden Neuried, Planegg und Gräfelfing radeln gemeinsam im September.

Alle Menschen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder studieren, sind eingeladen, drei Wochen lang in die Pedale zu treten und sowohl beruflich als auch privat möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz und den Landkreis zu sammeln. Dabei steht es den Teilnehmern frei, an welchen Tagen und wie viele Tage im Aktionszeitraum sie tatsächlich auf das Fahrrad steigen. Auf www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen/ können Interessierte eigene Teams (ab zwei Personen) gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Dazu einfach auf der Seite den grünen Button "Hier registrieren" anklicken, danach losradeln und die geradelten Kilometer einfach im Online-Radlkalender oder per Stadtradeln-App eintragen.

Im vorigen Jahr waren die Bürger aus dem Landkreis weit vorn dabei sind. Fast 5500 Radler legten zusammen fast 1,2 Millionen Kilometer zurück und sparten damit laut Energieagentur mehr als 169 Tonnen CO₂ ein. Der Landkreis München belegte damit bundesweit den zweiten Platz in der Kategorie "Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern".