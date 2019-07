25. Juli 2019, 21:45 Uhr Verkehr Sommer der Baustellen

In der Gemeinde sind in den Ferien zwei wichtige Durchgangsstraßen für Autofahrer mehrere Wochen nicht passierbar. Anfang August überschneiden sich die beiden Sperrungen sogar für einige Tage. Verkehrsteilnehmer müssen Umwege inkaufnehmen

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Auch wenn in den Ferien viele verreist sind, könnte es in Ottobrunn diesmal richtig eng werden. Wegen Bauarbeiten werden gleich zwei Hauptverkehrsrouten - die Putzbrunner Straße und die Ottostraße - jeweils wochenlang komplett gesperrt. In einer Woche überschneiden sich die Sperrungen sogar.

Konkret ist die Putzbrunner Straße zwischen der Kreuzung Cramer-Klett- und Uhlandstraße in Richtung Putzbrunn bis zur Theodor-Heuss- und Oedenstockacher Straße von 5. August bis 9. September für den Durchgangsverkehr nicht passierbar. Anlieger sind ausgenommen. Der Grund ist die Errichtung einer Fußgängerampel vor der Grundschule II an der Lenbachallee auf Höhe der Albrecht-Dürer-Straße und eine Verstärkung der Fahrbahnoberfläche in diesem Bereich.

Die Ottostraße wiederum ist zwischen der Hohenbrunner und Mozartstraße sowie der Karl-Stieler-Straße von 29. Juli bis 12. August gesperrt. Hier wird einerseits der Bahnübergang durch die Deutsche Bahn saniert; anschließend muss eine marode Wasserleitung in diesem Bereich erneuert werden. "Da liegt noch eine Gussleitung drin, die brechen könnte", erklärt Werner Müller, Abteilungsleiter Bautechnik in der Gemeindeverwaltung. "Und da diese Leitung teilweise unter der Bahn verläuft, würde bei einem massiven Wasseraustritt das Bahnbett absinken." Falls das passiert, würde die S-Bahn-Linie 7 womöglich wochenlang lahmlegen, weshalb die insgesamt zweiwöchige Sperrung der Ottostraße vermutlich das deutlich geringere Übel darstellt.

Um das geballte Chaos in der Woche von 5. bis 12. August abzuwenden, versuchte die Gemeindeverwaltung, das Straßenbauamt davon zu überzeugen, die Bauarbeiten an der Lenbachallee zu beschleunigen. "Leider haben die Kollegen da nicht mitgespielt", sagt Rathausmitarbeiter Müller. Die Begründung sei, dass der Aufbau einer komplett neuen Ampelanlage zeitintensiv sei, schließlich müssten für die Signalmasten richtige Fundamente gelegt werden. Deshalb seien die Maßnahmen nicht schneller als in fünf bis sechs Wochen zu stemmen.

Umleitungen werden selbstverständlich eingerichtet, so soll der Autoverkehr am Bahnübergang über die Mozart-, Putzbrunner und Uhlandstraße auf Höhe des Gymnasiums auf die Ottostraße zurückgeleitet werden. Für Fußgänger und Radfahrer wird von 29. bis 31. Juli eine Umleitung über die Karl-Valentin-Unterführung eingerichtet. Von 1. August an ist der Weg über das Bahngleis für Fußgänger und Radfahrer wieder passierbar. Fahrgäste der Buslinien 214, 221 und 241 werden um Beachtung der Aushänge an den Bushaltestellen gebeten.

Die Baustelle an der Schule II können Autofahrer entweder über die Lenbachallee oder auch über die Cramer-Klett-Straße und Neubiberger Hauptstraße in Richtung Putzbrunn umfahren. Fahrgäste der Buslinie 212 sollten sich über die Aushänge an den Haltestellen informieren.

Als würden diese Baustellen den Verkehr in Ottobrunn und den umliegenden Gemeinden nicht schon genug beeinträchtigen, stehen von 26. August an auch noch auf der Rosenheimer Landstraße Baumaßnahmen an: Die Bushaltestelle "Ortsmitte" auf der westlichen Seite der Rosenheimer Landstraße wird in Richtung Süden ein Stück verlegt. Außerdem wird in diesem Bereich eine Querungsinsel gebaut. Zudem wird die Haltestelle "Ottostraße" barrierefrei gestaltet. "Hier dürften sich aber die Behinderungen in Grenzen halten", sagt Müller.