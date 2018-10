25. Oktober 2018, 22:15 Uhr Verkehr Kreisel wird nächstes Jahr gebaut

Unübersichtliche Abzweigung zwischen Grasbrunn und Neukeferloh soll sicherer werden

Von Lars Brunckhorst, Grasbrunn

Wer mit dem Auto von Grasbrunn Richtung B 304 fährt, hat seit einiger Zeit freie Sicht auf die ersten Häuser von Neukeferloh: Der Wald am Ortsrand wurde hier bereits vor Monaten gerodet. Das hat sein Gutes, besonders für alle, die aus der Leonhard-Stadler-Straße kommen und in die Kreisstraße abbiegen wollen - sie können besser sehen, ob jemand angerast kommt. Doch diese provisorische Verkehrssicherung ist bald beendet. Kommendes Jahr soll an der Ortseinfahrt endlich der bereits seit Jahren geplante Kreisverkehr angelegt werden, für den die Bäume gefällt wurden.

Nachdem die Pläne mit allen Beteiligten - dem Landratsamt, dem Straßenbauamt, der Polizei und den Anwohnern - besprochen, Ausgleichsflächen festgelegt und die erforderlichen Mittel im Haushalt der Gemeinde eingeplant wurden, hat der Grasbrunner Gemeinderat die Planung einstimmig gebilligt. Diese sieht auf Höhe der Leonhard-Stadler-Straße einen Kreisel mit einem Durchmesser von 36 Metern und beidseitigen Geh- und Radwegen vor. Die Leonhard-Stadler-Straße wird zur Anbindung nach Süden verschwenkt, wodurch vor den Hausnummer 1 bis 5 ein größeres Areal mit Parkplätzen, Wendehammer und Grünfläche entsteht. Die Kosten belaufen sich schätzungsweise auf 730 000 Euro. 600 000 Euro waren bereits in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eingeplant, für kommendes Jahr muss der Etatposten um weitere 130 000 Euro aufgestockt werden.

Wie Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) dem Gemeinderat mitteilte, sollen die Bauarbeiten im kommenden Jahr ohne eine Vollsperrung der Kreisstraße M 25, der Waldbrunner Straße (vormals Grasbrunner Weg), erfolgen. Stattdessen soll der Verkehr während der Bauphase mit einer Ampel geregelt werden. Eine Sperrung sei wegen der Bedeutung der Straße als Hauptverbindung zwischen Grasbrunn und Neukeferloh sowie als Schulbusstrecke nicht möglich. Dadurch wird sich die ursprünglich auf acht bis zehn Wochen geschätzte Bauzeit allerdings verlängern.

Durch den Kreisverkehr soll der Verkehr ortseinwärts gebremst werden. Allerdings tauchten im Gemeinderat vor dem endgültigen Beschluss Zweifel auf, ob der Kreisverkehr wirklich für mehr Sicherheit sorgt. So glaubt Thomas Michalka (Bürger für Grasbrunn) nicht, dass Radfahrer immer den vorgeschriebenen Weg nehmen. Er vermutet vielmehr, dass Radler, die aus der Waldbrunner Straße in die Leonhard-Stadler-Straße abbiegen wollen, nicht um den Kreisverkehr herum fahren, sondern bereits vorher links abbiegen. Abbiegende Autofahrer könnten sie dann jedoch übersehen. Der Planer hielt dem entgegen, dass zumindest die Gemeinde, was die Haftung betrifft, aus dem Schneider sei: "Wenn er verunglückt, dann hat er den Weg nicht genutzt", so die Antwort.

Offen ist vorerst noch, wie die Mitte des Kreisels gestaltet wird. Der Gemeinderat konnte sich bei der Bepflanzung nicht zwischen Stauden, Blumenwiesen und Kiesbeeten entscheiden. Ausgeschlossen sind lediglich Bäume und Findlinge - aus Sicherheitsgründen. Der Beschluss wurde vertagt.