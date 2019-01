29. Januar 2019, 22:00 Uhr Verkehr Initiative will Autos unter die Erde verbannen

Sigrid Bauer und ihre Mitstreiter starten ein Bürgerbegehren für eine Tiefgarage am künftigen Hohenbrunner Supermarkt

Von Christina Hertel, Hohenbrunn

Sigrid Bauer kann sich noch gut daran erinnern, wie anstrengend es früher war, wenn bei ihr zu Hause der Kühlschrank leer war. Weil es in Hohenbrunn keinen Supermarkt gab und weil sie kein Auto hatte, musste sie als junge Mutter den Kinderwagen zum S-Bahnhof schieben, ihn die Treppen hinunterhieven, auf der anderen Seite wieder hochschleppen und all das ein paar Stunden später mit Taschen und Tüten bepackt wiederholen. Heute ist Sigrid Bauer fast 60, ihre Kinder sind erwachsen - doch einen Supermarkt gibt es in Hohenbrunn immer noch nicht. Das soll sich bald ändern. Die Gemeinde steckt mit einem Investor mitten in der Planung für einen 1400 Quadratmeter großen Rewe an der Putzbrunner Straße. Und ausgerechnet Sigrid Bauer hat nun ein Bürgerbegehren gestartet.

Sie möchte den Supermarkt nicht verhindern, sagt sie. Doch ihrer Meinung nach geht die Gemeinde zu lasch mit dem Investor um. Statt 100 Parkplätzen an der Oberfläche fordert sie eine Tiefgarage. Denn in einer Zeit, in der Grund so teuer ist und Natur an vielen Stellen Beton weichen muss, seien Parkplätze eine Platzverschwendung. Seit Sonntag sammelt Bauer deshalb Unterschriften und fragt: "Sind Sie dafür, dass im Bebauungsplan Putzbrunner Straße der Bau eines Supermarktes in Hohenbrunn nur mit einer größtmöglichen Tiefgarage geplant wird?" Den ersten Entschluss, ein Bürgerbegehren zu starten, habe sie alleine gefasst. Inzwischen wird Bauer aber, die selbst Mitglied bei den Grünen ist, von ihrer Partei unterstützt. Auch das Bürgerforum hilft ihr - zum Beispiel mit einem Youtube-Video, in dem die Gruppierung Werbung für das Bürgerbegehren macht.

Mitglieder der Grünen und des Bürgerforums sitzen im Gemeinderat - einen Antrag für eine Tiefgarage haben sie allerdings nicht gestellt. Warum? "Die hätten dafür ja keine Mehrheit bekommen", sagt Bauer, die selbst allerdings kein Teil des Gremiums ist. Auch Gemeinderat Andreas Schlick vom Bürgerforum meint: "Bei den Mehrheitsverhältnissen wäre das unsinnig gewesen." Schließlich habe er das Thema oft angesprochen - ohne Resonanz. "Es hieß dann immer, Rewe will keine Tiefgarage." Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) antwortet auf Nachfrage jedoch schriftlich, dass das Konzept früher einmal eine Tiefgarage enthalten habe - allerdings im Zusammenhang mit einem ersten Obergeschoss über dem Markt. Doch dieses Stockwerk lehnte der Bauausschuss ab - weil aus dessen Sicht das Gebäude zu massiv geworden wäre.

Straßmair persönlich spricht sich für die 100 oberirdischen Parkplätze aus. Er befürchtet sogar, dass das Bürgerbegehren das gesamte Projekt gefährden könne. Selbst Ärztehaus, Wohnbebauung und ein Kreisverkehr, die im Zusammenhang mit dem Supermarkt geplant werden, könnten "zum Scheitern" gebracht werden. Zumindest könne die Folge sein, dass die Bürger länger auf eine Einkaufsmöglichkeit am Ort warten müssen. "Im Übrigen", schreibt Straßmair, "stellt auch eine Tiefgarage eine Bodenversiegelung dar, eben nur unterirdisch." Außerdem brauche man - so oder so - Flächen für Feuerwehrzufahrten und den Lieferverkehr.

Bauer hingegen meint, dass die Gemeinde dem Investor zu hörig sei - der natürlich Geld sparen und deshalb lieber auf eine Tiefgarage verzichten möchte. Momentan sei sie quasi rund um die Uhr damit beschäftigt Unterschriften zu sammeln, Listen zu verteilen, Bekannte auf ihre Aktion hinzuweisen. Etwa 700 Unterschriften sind nötig - bis zur Bauausschusssitzung am 7. Februar will Bauer diese gesammelt haben.