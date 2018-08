3. August 2018, 21:56 Uhr Verkehr Einschränkungen bei der U 6

Zu Beginn der Sommerferien kommt es auf der U-Bahnlinie 6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum zeitweise zu Einschränkungen. Von Montag, 6., bis voraussichtlich Sonntag, 19. August, fahren die Züge in diesem Abschnitt nur im 20-Minuten-Takt. Grund dafür ist, dass für den U-Bahnbetrieb lediglich ein Gleis zur Verfügung steht. Dieses müssen sich die Züge in beide Richtungen teilen. Auf dem anderen Gleis werden währenddessen die Schienen erneuert.

Wegen der Engstelle und baustellenbedingter Geschwindigkeitsbegrenzungen ist auf der U6 auch mit Verspätungen zu rechnen. Fahrgäste werden gebeten, sich auf die Einschränkungen einzustellen. Am Montag, 20. August, verkehrt die U6 in Garching wieder im Regelbetrieb, allerdings noch nicht mit voller Geschwindigkeit. Zunächst können die Züge in den erneuerten Abschnitten nur 40 Kilometer pro Stunde schnell fahren, weil die neu eingebauten Schienenstücke noch nicht verschweißt sind. Wegen der anhaltenden Hitze können die erforderlichen Schweißarbeiten nicht sofort und nur in Verbindung mit ergänzenden Oberbaumaßnahmen ausgeführt werden. Weitere Informationen gibt es im Bereich "Betriebsänderungen" auf www.mvg.de.