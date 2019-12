Die Gemeinde Sauerlach will die Aufstockung des Parkdecks am S-Bahnhof um eine weitere Ebene prüfen. Wie der Gemeinderat auf Antrag der CSU-Fraktion beschlossen hat, werden hierfür im kommenden Haushalt 50 000 Euro eingestellt. In einem ersten Schritt soll die Gemeinde den Bedarf nach weiteren Parkplätzen ermitteln. Ist dieser vorhanden, wird - zweitens - ein Statiker prüfen, inwieweit man das Parkdeck überhaupt um eine zusätzliche Ebene sowie ein Dach samt Fotovoltaikanlage erweitern kann.

Im Falle einer positiven Bewertung ginge es danach - drittens - an die Kostenschätzung für das Vorhaben. Dieses Vorgehen befürwortete eine große Mehrheit im Gemeinderat, wohl wissend, dass damit ein Thema aufgemacht wird, das schon vor 20 Jahren im Ort hitzig diskutiert wurde. Seinerzeit sollte das Parkdeck mit drei Ebenen gebaut werden. Unter dem Druck eines Bürgerbegehrens, das unter anderem vom Bund Naturschutz und der Agenda 21 getragen wurde, verzichtete der Gemeinderat letztlich aber auf das oberste Geschoss.

Die damalige Entscheidung sei mangels Weitsicht getroffen worden, sagte CSU-Gemeinderat Josef Ücker. "Und jetzt haben wir das Ergebnis davon." Auch Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) plädierte für eine Aufstockung. Man habe erst vor einigen Jahren 60 neue Parkplätze an der Sommerstraße errichtet, um eine Alternative zum Parkdeck zu schaffen. "Und die sind jetzt jeden Tag voll", betonte die Rathauschefin.

Überdies verwiesen mehrere Gemeinderäte auf den anfälligen Bodenbelag des jetzigen Parkdecks, dessen mehrmalige Sanierung die Gemeinde bestimmt 400 000 Euro in den vergangenen 20 Jahren gekostet habe, so Bogner. Um hier Abhilfe zu schaffen und den Boden zu schützen, müsse das Parkdeck überdacht werden. "Aber ich habe keine Lust, da ein Dach draufzumachen, denn das Gebäude ist nicht fertig", sagte die Bürgermeisterin. Auch Markus Hoffmann (CSU) sprach sich dafür aus, "zu prüfen, was statisch geht". Schließlich würde der Parkdruck in Sauerlach künftig eher größer werden, zumal infolge der MVV-Tarifreform. "Ich glaube, dass ab Januar viele Leute mehr mit der S-Bahn fahren", sagte Hoffmann. "Und da werden zumindest ein paar mehr Menschen auch mit dem Auto zum S-Bahnhof kommen."

Heftige Kritik an einer möglichen Aufstockung äußerte dagegen Wolfgang Büsch (Grüne), der mit Alexander Rickert (SPD) gegen den Beschluss stimmte. "Ich glaube, dass eine Aufstockung sauschwierig, monstermäßig hässlich und sauteuer wird", sagte Büsch. Ein neues Dach samt Fotovoltaikanlage auf dem Parkdeck würde er zwar begrüßen. Mit dem Bau einer dritten Ebene jedoch schaffe man "die teuersten Parkplätze, die wir im Ort bauen können". Derweil verwies Rickert darauf, dass die Förderfrist für das jetzige Parkdeck 2024 auslaufe. Danach könne die Gemeinde dort die Parkzeit beschränken und Gebühren erheben - "und dann kriegt man auch nur die Leute rein, die wirklich Park and ride machen", sagte Rickert.

Er erinnerte an den Streit beim Bau des Parkdecks vor 20 Jahren. Sollte sich der Gemeinderat nun für eine Aufstockung entscheiden, werde es "wahrscheinlich wieder einen Bürgerentscheid geben", warnte der Gemeinderat und SPD-Ortsvorsitzende. "Und dann wird man das wieder ablehnen."