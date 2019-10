Bereits zum elften Mal haben sich Delegationen aus den Landkreisen München, Esslingen und Leipzig zum Dreiergipfel getroffen. Die 16-köpfige Delegation aus dem Landkreis München, bestehend aus Landrat Christoph Göbel (CSU), Kreisräten sowie Verwaltungsmitarbeitern, absolvierte beim Besuch in Esslingen ein vielfältiges Programm. So besuchte die Delegation unter anderem eine gewerbliche Schule für Metall- und Elektrotechnik, die in Kooperation mit der Hochschule Esslingen den Schülern die Möglichkeit bietet, sich frühzeitig mit modernster Technik zu beschäftigen. Weiterhin auf dem Programm standen die Themen E-Mobilität, Radschnellwege sowie Quartierentwicklung. Auch Kulturfreunde kamen dabei nicht zu kurz: So wohnten alle Delegationen gemeinsam der Eröffnung eines Skulpturenwegs bei.