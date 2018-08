8. August 2018, 16:54 Uhr Verkehr Bahnübergang mehrmals gesperrt

Gleisarbeiten in Oberschleißheim behindern den Autoverkehr. Auch in Grünwald kommt es zu Einschränkungen

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer derzeit im Norden und Süden des Landkreises München einstellen. Sowohl in Oberschleißheim als auch in Grünwald wird es wegen Bauarbeiten Straßensperrungen geben, wie das Landratsamt mitteilt. So muss der Bahnübergang auf der Bundesstraße 471 in Oberschleißheim wegen der Erneuerung der Gleise auf der Strecke der S 1 komplett gesperrt werden - und zwar von Donnerstag, 23. August, um 23 Uhr abends bis Dienstag, 28. August, um 4 Uhr in der Früh. Auch von Donnerstag, 30. August, um 23 Uhr bis Dienstag, 4. September, um 4 Uhr kann der Übergang nicht genutzt werden.

Laut Landratsamt sind darüber hinaus weitere Sperrungen geplant, allerdings nur stundenweise zwischen 8 und 20 Uhr. Weil eine Gleisbaugroßmaschine im Einsatz ist, geht am 13., 18. und 21. August dort zum Teil nichts mehr. Eine Umleitungsstrecke über die Mittenheimer und Feierabendstraße ist eingerichtet. Für Fußgänger wird - außer wenn die Riesenmaschine Dienst tut - ein Notweg mit Brücken aufrechterhalten.

Neue Fernwärmeleitungen werden verlegt

Ebenfalls eine Vollsperrung gibt es in Grünwald: Bis zum 26. August ist die Oberhachinger Straße (Kreisstraße M 11) nicht befahrbar. Grund dafür sind Bauarbeiten zwischen der Einmündung Laufzorner Straße und westlich der Kreuzung mit der Josef-Sammer- und Sudetenstraße. Nachdem dort im Auftrag der Erdwärme Grünwald Fernwärmeleitungen verlegt worden sind, wird der Straßenabschnitt wieder hergerichtet.

Die bereits bestehende Umleitung über die Straße An den Römerhügeln, die Laufzorner und die Sudetenstraße bleibt auch in diesem Abschnitt bestehen. Zusätzlich wird für den Verkehr aus Süden kommend eine Umleitung über die Wendelsteinstraße und die Leerbichlallee ausgeschildert. Der Verkehr von und nach München wird über die Josef-Sammer-, Kaiser-Ludwig-, Gabriel-von-Seidl- und die Bavariafilmstraße umgeleitet. Auch die Linienbusse des MVV müssen einen anderen Weg nehmen.

Laut Landratsamt brauchen Pendler allerdings noch etwas Geduld, bis die M 11 in Grünwald wieder durchgängig und uneingeschränkt befahrbar ist. Denn der nächste und letzte Bauabschnitt auf der Oberhachinger Straße von der Kreuzung mit der Josef-Sammer- und Sudetenstraße bis zum Ortsende Richtung Oberhaching sowie die abschließende Asphaltierung der Fahrbahnoberfläche auf der gesamten Länge stehen noch aus. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht.