Von Alina Willing, Unterschleißheim

Anfangs waren sie nur zu dritt. Am Gleis 1, dem Jugendzentrum in Unterschleißheim, begannen Sebastian Aumeier, Markus Baier und Deniz Aksu 2014 zusammen Inlinehockey zu spielen. Innerhalb von sieben Jahren wurde aus einem "lockeren Zusammenschluss von Hockey-Verrückten", wie Aumeier es ausdrückt, ein Verein mit rund 50 Mitspielern. Um Fußball und Volleyball zu spielen, gibt es in Unterschleißheim genug Möglichkeiten. Das Team um den Vorsitzenden Aumeier aber muss nach Freising ausweichen, um seinen Sport auszuüben. Dort wird im Sommer auf Beton Rollhockey gespielt, im Winter Eishockey. In Unterschleißheim gibt es einen kleinen Inlinehockeyplatz, der sogar vor einigen Jahren saniert wurde. Weil er aber nicht die richtigen Maße und keine Banden hat, können die Sportler der "Hockey Nerds Lohhof" hier weder richtig trainieren, noch offizielle Spiele abhalten. Was fehlt, ist vor allem eines: Geld. Durch die Vereinsgründung im Juni dieses Jahres haben die Hockey-Begeisterten die Grundlage dafür geschaffen, um mit der Stadt über finanzielle Förderung zu verhandeln. Er sei gerne bereit, über Finanzierungsmöglichkeiten für die hohen Mietkosten zu sprechen, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Traditionell übernehme die Stadt einmalig 40 Prozent der Kosten. "Grundsätzlich entscheidet darüber aber der Hauptausschuss", meint Böck.

Mit der Zahl der Mitspieler sind auch die Ansprüche der "Hockey Nerds Lohhof" gestiegen. "Mehr Jugendförderung und bessere Trainingsmöglichkeiten" wünscht sich der Leiter des Jugendkulturhauses Gleis 1, Markus Baier, der das Projekt jahrelang organisiert hat. Die Trainingszeiten - im Winter in der Freisinger Eishalle von 22 bis 24 Uhr - sind für Jugendliche kaum machbar. Ein Großteil der ersten Generation sei außerdem mittlerweile über 26 Jahre alt und somit dem förderfähigen Alter entwachsen.

Eine Eishalle in Unterschleißheim wäre schon ein großer Wunsch, sagt Markus Baier. Oder zumindest "eine ordentliche Spielfläche mit Banden, Dach und Fangnetzen". Denn er will vielversprechende junge Spieler nicht an andere Vereine oder Sportarten verlieren, weil es den Hockey Nerds an Trainingsmöglichkeiten fehlt.

Bürgermeister Christoph Böck hingegen will realistisch bleiben: "Der Bau einer Eishalle ist so teuer, da kann man besser 100 Jahre Miete zahlen." Rein rechnerisch stimme er der Aussage zu, sagt Baier. Etwa 6000 Euro kommen in einer Saison an Kosten nur für die Miete zusammen. Eine Eishalle zu bauen, würde wohl einige Millionen Euro kosten. Trotzdem: "Man muss sich überlegen, welchen Sport man fördern will", sagt Baier. Bei den Hockey Nerds Lohhof sieht er viel Potenzial. In den nächsten zwei bis drei Jahren wollen sie in eine Liga einsteigen.