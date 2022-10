Die Grünen-Politikerin und Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund ist am Donnerstag mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Mit dem Orden ehrt die Staatsregierung Menschen, die sich im besonderen Maße um das Land verdient gemacht haben. In seiner Laudatio in der Münchner Residenz wies Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor allem auf Tausendfreunds Engagement für erneuerbare Energien und alternative Verkehrskonzepte und ihre langjährigen kommunalpolitischen Verdienste hin. Tausendfreund sagte zu der Verleihung, sie freue sich darüber, dass "grüne Politik in Bayern so honoriert wird". Ihr Co-Vorsitzender an der Spitze der Kreistagsfraktion, Christoph Nadler, sagte zu der Auszeichnung: "Sie ist der Lohn für ihren unermüdlichen Einsatz und die großen politischen Spuren, die sie bisher in Bayern und in unserem Landkreis hinterlassen hat."