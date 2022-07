Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie gehe ich mit Geld um und wie schütze ich meine persönlichen Daten im Netz? Verbraucherfragen wie diese haben zwei Schulen im Landkreis ganz besonders in ihrem Unterricht verankert und ihren Schülern damit wichtige Alltagskompetenzen mit auf den Weg gegeben: Die Grund- und Mittelschule Lochham in der Gemeinde Gräfelfing und die Mittelschule Haar wurden neben 75 weiteren Schulen in Bayern für ihr Engagement als "Partnerschule Verbraucherbildung Bayern" ausgezeichnet. Mit dem Programm sollen Schüler und Schülerinnen Verbraucherbildung erhalten: was gesunde Ernährung ausmacht, wie sie das Taschengeld einteilen oder wie sie sich verantwortungsvoll im Internet bewegen. Initiiert wurde das Projekt vom bayerischen Verbraucherschutz- und dem Kultusministerium zusammen mit dem Verbraucherservice Bayern. Seit dem Schuljahr 2015/16 wird es an Schulen in ganz Bayern umgesetzt.