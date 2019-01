31. Januar 2019, 22:06 Uhr Veranstaltungstipp Zwickmühle Klimawandel

Ausstellung in Ottobrunn

Die Malerin Rosa Bittner aus Aßling will in ihren Werken mit ästhetischen und fantasievollen Mitteln auf die zunehmende Gefährdung unseres Lebensraumes aufmerksam machen. Ihre Werke können noch bis Sonntag, 2. Februar, im "Treffpunkt Kunst", Rathausstraße 5 in Ottobrunn besichtigt werden. Geöffnet ist die Galerie am Freitag, von 15 bis 18 Uhr und Samstag, von 10 bis 13 Uhr.