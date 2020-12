Die Kreativität soll unter der Corona-Krise nicht leiden. Deshalb haben die Pinakotheken ihre Kunstvermittlung und Workshops ins Netz verlagert. Besondere Aufmerksamkeit kommt dort Kindern und Familien zu. An diesem Samstag, 19. Dezember, 15 bis 16 Uhr, lautet im Familienangebot "We are Family" der Alten Pinakothek das Motto "Kein schöner Land in dieser Zeit". Anmeldung bis Freitag, 13 Uhr, per E-Mail an programm@pinakothek.de. Am Sonntag, 20. Dezember, 15 bis 16.30 Uhr, bietet die Pinakothek der Moderne den Kinderworkshop "Ich sehe was, was du nicht siehst" an. Anmeldung bis Freitag, 13 Uhr, per E-Mail an programm@pinakothek-der-moderne.de. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt. Die Workshops sind kostenlos.