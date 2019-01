14. Januar 2019, 22:00 Uhr Veranstaltungstipp Winterlicher Urwald

Wanderung für Familien an der Isar in Grünwald

Die alten Isar-Hangwälder bei Grünwald sind eine Schatzkammer der Natur - und es lohnt sich, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auch in der kalten Jahreszeit auf geheimnisvollen Pfaden zu erkunden. Ist Totholz wirklich tot? Welche Spuren hinterlassen die Tiere bei der Suche nach Nahrung und beim Fressen? Wer hält Winterschlaf, wer nur Winterruhe? Die Veranstaltung der Münchner Volkshochschule in Grünwald findet bei jedem Wetter am Sonntag, 20. Januar, von 13 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Grünwalder Isarbrücke (Ostende beim Kiosk). Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, stabiles Schuhwerk, falls vorhanden Fernglas. Familienexkursion mit Manfred Siering, geeignet für Kinder von sieben Jahren an. Um Anmeldung wird gebeten unter ☎ 641 11 82.