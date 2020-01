Muss sich ein Kind nach Terminplan entwickeln? Diese Frage treibt viele Eltern um. Dass das Kleinkind bis zum Kindergarteneintritt "sauber" sein soll, setzt mitunter die ganze Familie unter Druck. Dabei ist der Abschied von der Windel ein ganz normaler Entwicklungsprozess auf körperlicher und geistiger Ebene. Darum geht es bei einem Themenabend, den das Integra-Haus der Familien am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr, am Grünwalder Weg 10 in Unterhaching anbietet. Der Eintritt kostet acht Euro, für Integra-Eltern ist er frei. Anmeldungen unter Telefon 089/85 63 45 00 oder per E-Mail an krippe@integra-hachinger-tal.de. )