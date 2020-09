Entdeckt hat Sophia Engel ihre Faszination für Riesenseeadler und Tschuktschenstelzen sowie die Landschaft, in der sie leben, auf ihren Reisen durch Kamtschatka, der größten Halbinsel Nordost-Asiens. Am Montag, 14. September, lässt sie ihre Zuhörer an ihren Erlebnissen teilhaben, wenn sie im Saal der evangelischen Studentengemeinde der LMU an der Friedrichstraße 25 darüber berichtet. "Riesenseeadler und Tschuktschenstelze - Wilde Natur im fernen Osten", so lautet der Titel dieser Veranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@lbv-muenchen.de ist erforderlich.