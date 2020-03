Kaum etwas schafft mehr Befriedigung, als es mit den eigenen Händen herzustellen. Gelegenheit dazu gibt es an diesem Samstag, 7. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der offenen Werkstatt des VHS-Zentrums Unterföhring, Am Bahnhof 13. Textile Kunst steht dort genauso auf dem Programm wie Gestalten mit Ton oder Tuschemalerei. Näheres zu dem Angebot ist unter www.vhs-nord.de zu erfahren. Anmeldungen werden darüber und telefonisch unter ☎ 55 05 17-0 entgegen genommen.