Shaun versucht sich mal wieder an neuen Streichen, um den monotonen Alltag auf der Farm etwas in Schwung zu bringen. Im Gegensatz zu seiner folgsamen Schafsherde macht sich Hütehund Bitzer jedoch immer wieder daran, Shauns Vorhaben zu vereiteln. Als plötzlich seltsame Lichter über der Farm erscheinen, wird diese Fehde schnell zur Nebensache: In der Nähe der Mossy Bottom Farm ist ein Raumschiff abgestürzt. Zu sehen ist der Animationsfilm "Shaun das Schaf - Ufo-Alarm" am Samstag, 14. März, 14.30 Uhr, im August-Everding-Saal in Grünwald, Ebertstraße 1. Karten gibt es für vier Euro in der Gemeindebibliothek und an der Tageskasse.