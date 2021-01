An den guten Vorsätzen zum Jahreswechsel mangelt es in der Regel nicht. Wie und was man davon umsetzen kann, darüber können sich Allein- und Getrennterziehende am Dienstag, 12. Januar, beim Online-Talk zum Jahresstart austauschen. Die anderthalbstündige, kostenlose Veranstaltung des Familienstützpunktes Taufkirchen beginnt um 20.30 Uhr. Anmeldungen sind bis Montag, 11. Januar, per E-Mail an kontakt@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de zu senden. Anschließend wird mit der Anmeldebestätigung der Zugangslink verschickt. Näheres ist zu erfahren unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de.