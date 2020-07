Natürlich möchten kleine Kinder schnell das Gleiche essen, was auch bei Eltern und Geschwistern auf den Teller kommt. Der sanfte Übergang zum Familienessen, also vom Brei auf feste Nahrung, beschäftigt immer mehr Familien. Die Ökotrophologin Corinna Schmalz gibt beim Familienstützpunkt Taufkirchen in ihrem Online-Meeting "Essen und Trinken im Kleinkindalter" am Donnerstag, 16. Juli, von 19 bis 21 Uhr Empfehlungen für eine ausgewogene und genussvolle Kinderernährung auf Basis der Ernährungspyramide. Die Zielgruppe sind Eltern mit Kindern von acht Monaten bis drei Jahren. Weitere Infos unter www.familienstuetzpunkt.de. Anmeldung per E-Mail an info@corinna-schmalz.de.