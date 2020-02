Ausgebildet wurde die österreichische Pianistin Senka Brankovic am Salzburger Mozarteum und an der Universität für Musik in Wien. Mittlerweile lehrt sie selbst an der Universität der Künste Berlin sowie an der dortigen Hochschule Hanns Eisler und ist Jurorin beim Wettbewerb "Jugend Musiziert". Ihre Konzerte bestreitet Senka Brankovic sowohl als Kammermusikerin, Liedbegleiterin sowie als Solistin. Dabei ist die vielseitige Musikerin auf der ganzen Welt unterwegs - in Wien, Linz und Berlin, in Kairo, Alexandria und Kyoto oder in München, London, Lausanne und Mailand. An diesem Sonntag, 1. März, ist Senka Brankovic im Bürgersaal beim Forstner, Kybergstraße 2, in Oberhaching zu Gast. Dort präsentiert sie von 19 Uhr an Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge a-moll BWV 904, Präludium, Choral und Fuge von César Franck sowie Franz Liszts technisch anspruchsvolle Sonate in h-moll. Karten für diesen Klavierabend gibt es in der Bibliothek, im Rathaus, in der Buchhandlung Kempter oder online unter www.oberhaching.de.