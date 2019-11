Die VHS Oberhaching bietet einen Malkus an

Manchmal muss man sich nur trauen, sich einlassen auf die Kunst und sich selbst. Gelegenheit dazu bietet an diesem Samstag, 9. November, der VHS-Kurs "Abstrakte Malerei für Einsteiger und Fortgeschrittene" im Zeichensaal EG 17 der Mittelschule Oberhaching an der Kastanienallee 28. Dort kann man sich in der Zeit von 14 bis 18 Uhr mit professioneller Unterstützung künstlerisch betätigen und damit auch Seelenarbeit betreiben. Anmeldungen nimmt die VHS Oberhaching unter ☎ 15 92 38 37/-0/-10/-11 entgegen.