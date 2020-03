Wenn das Kind schlecht schläft, bringt das Eltern oft genug an ihre Grenzen. Das, was eigentlich der Erholung und Regeneration dienen soll, gerät dann zum Stressfaktor für die ganze Familie. Kann man oder muss man das Schlafen wirklich lernen? Und was hilft auch unruhigen Kindern, um zur Ruhe zu kommen? Diese Fragen stehen im Zentrum des Vortrags "Schlaf Kindchen, schlaf" an diesem Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, in der Integra-Kinderkrippe, Grünwalder Weg 10, in Unterhaching. Dabei wird über Abend- und Schlafrituale gesprochen sowie über Rhythmen im Leben der Kinder. Darüber hinaus besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen. Anmeldungen werden von Petra Band, ☎ 85 63 45 00, entgegengenommen oder per E-Mail an krippe@integra-hachinger-tal.de.