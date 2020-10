In der VHS-Reihe "Cinema&Talk" in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle ist der Dokumentarfilm "Welcome to Sodom" zu sehen

So smart und clean die Digitalisierung in unseren Breiten daherkommt, so schmutzig und gesundheitsgefährdend zeigt sie sich auf den Müllhalden in Afrika, wo der Elektroschrott aus Europa das Schicksal der Menschen bestimmt. "Welcome to Sodom" - so lautet der Titel des Dokumentarfilms von Florian Weigensamer und Christian Krönes über diese Müllwelt. Im Zentrum steht die Müllhalde von Agbogbloshie, wo man sich aus gesundheitlichen Gründen nur wenige Stunden aufhalten sollte. An diesem Mittwoch, 14. Oktober, 19.30 Uhr, wird der Film in der VHS-Reihe "Cinema & Talk" in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning gezeigt. Gesprächsgast ist Petra Halbig, Gründerin des Hilfsprojekts "Friends without borders" Eine Anmeldung unter www.vhs-nord.de (Kursnummer: S1147K) ist erforderlich.