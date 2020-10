Franz Huchel ist gerade mal 17 Jahre alt, als er 1937 in Wien eine Lehre in einem Tabak-Laden beginnt. Zu den Stammkunden gehört auch Sigmund Freud, der den jungen Mann sofort in seinen Bann zieht. Von der ungewöhnlichen Freundschaft dieser unterschiedlichen Charaktere und der rätselhaften Welt der Frauen erzählt der bereits verfilmte Roman "Der Trafikant" von Robert Seethaler. Das Ensemble des Schlosstheaters Neuwied hat die Geschichte nun für die Bühne adaptiert. Am Donnerstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr wird das Stück im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, aufgeführt. Bereits um 18.30 Uhr beginnt ein Gespräch mit dem Regisseur Martin Pfaff. Karten gibt es im Kulturreferat, Rathausplatz 3, telefonisch unter ☎ 320 89-138 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@garching.de.