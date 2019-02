8. Februar 2019, 21:44 Uhr Veranstaltungstipp Prachtvolle Verkleidungen

Das Gärtnerplatztheater lädt zum Kostümverkauf ein

Pünktlich zur Faschingszeit lädt das Gärtnerplatztheater an diesem Samstag, 9. Februar, von 10 bis 14 Uhr zum legendären Kostümverkauf ein. Das Theater öffnet seinen Fundus und verkauft Kostüme aus verschiedenen Epochen und Produktionen der vergangenen Jahre. Es sind ausschließlich Unikate: handgearbeitete Fantasiekostüme, historische Gewänder, Uniformen, Hüte und Kopfbedeckungen in vielen Größen. Bei erwartungsgemäß großem Andrang werden von 9 Uhr an Wartemarken ausgegeben, mit denen die Einlass-Reihenfolge geregelt wird. Die Kostüme können nur bar bezahlt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.gaertnerplatztheater.de.