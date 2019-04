8. April 2019, 22:14 Uhr Veranstaltungstipp Perlen der Seidenstraße

Walter Kofler berichtet bei der VHS Taufkirchen von seiner Reise durch Usbekistan

Festungen, Seidenfabriken und Wüstenoasen - Bilder wie aus "Tausend und einer Nacht" haben sich dem Taufkirchner Reisefotografen Walter Kofler auf seiner Tour durch Usbekistan aufgetan. Einen Eindruck davon vermittelt er an diesem Mittwoch, 10. April, mit seinem Bildbericht "Reise zu den Perlen der alten Seidenstraße". Dabei hat sich Kofler auch abseits touristischer Routen in abgelegene Bergdörfer begeben. Die Veranstaltung in den Räumen der VHS Taufkirchen am Ahornring 121 beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter ☎ 614 51 40 oder www.vhs-taufkirchen.de.