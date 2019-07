2. Juli 2019, 22:04 Uhr Veranstaltungstipp Nacht der Musik

In Vaterstetten wird zur jährlichen Chornacht geladen

Die erste Vaterstettener Chornacht gab es im Jahr 2001. Zur Chornacht 2019 lädt nun an diesem Samstag, 6. Juli, die Pfarrei "Zum kostbaren Blut Christi" in die Pfarrkirche an der Möschenfelder Straße 26 in Vaterstetten ein. Insgesamt zwölf Chöre verschiedener Stilrichtungen mit Sängern aller Altersstufen liefern von 18.30 Uhr an ein musikalisches Programm, das von Volksliedern, Gospel über klassische und moderne Kirchenmusik bis zu Stubenmusik und Jazz reicht. Neben den Vokalgruppen treten auch Instrumentalisten auf sowie als Solisten die Mezzosopranistin Camulla Bull und der Jazzpianist Chris Gall. Das Konzert endet gegen 1.30 Uhr. Die Bar im Festzelt auf dem Kirchenvorplatz ist von 18 Uhr an geöffnet.