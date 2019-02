7. Februar 2019, 22:08 Uhr Veranstaltungstipp Nacht der Lichter

"Taizé-Lieder" in der Michaelskirche in Ottobrunn

Während sich im Leben vieles sehr hektisch und grell abspielt, ist die Nacht der Lichter dazu ein wohltuender Kontrast. In der Tradition von Taizé, einem ökumenischen, weltoffenen Kloster in Frankreich, in dem sich wöchentlich Tausende von jungen Menschen treffen, werden in dieser Nacht "Taizé-Lieder" gesungen. Es sind einfache Gesänge, die vielfach wiederholt werden, dazu kurze Texte und intensive Stille. Dieser Tradition folgend, feiert die Michaelskirchengemeinde an diesem Sonntag, 10. Februar, von 18 Uhr an in der Michaelskirche in Ottobrunn, Ganghofersraße 26, die "Taizénacht - Nacht der Lichter". Die musikalische Gestaltung übernehmen die Musici Michaelis unter der Leitung von Kantor Christoph Demmler.