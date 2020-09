Wie ein Sommermärchen kommt der Aufenthalt an der Isar in der warmen Jahreszeit manchem vor, obwohl das Gewässer auch im Herbst und Winter seinen Reiz hat. "Isarmärchen - Sommermärchen", so lautet das Motto eines von der VHS im Osten des Landkreises organisierten Rundgangs an diesem Donnerstag, 24. September, von 15 bis 17 Uhr. Dabei erfährt man einiges über die Geschichte der Isar und darüber, welches Verhältnis die Münchner zu diesem Fluss hatten und haben. Treffpunkt ist das Münchner Maxmonument an der Maximilianstraße. Anmeldungen sind unter ☎ 990 17 70 oder www.vhsolm.de möglich.