2. April 2019, 21:47 Uhr Veranstaltungstipp Leichte Muse

Ein Vortrag mit Musik in Riemerling

Auf der einen Seite waren sie Lieblinge des Publikums, Komponisten, Texter und Interpreten wie Fritz Löhner-Beda, Fritz Grünbaum und Werner R. Heymann, die in den Zwanziger- und Dreißigerjahren die sogenannte leichte Muse vertraten. Auf der anderen Seite wurden diese Künstler von den Nazis verfolgt und gerieten irgendwann in Vergessenheit. "Sag beim Abschied leise Servus" ist der Titel des Vortrags mit Musik, den Walter Erpf diesen Mittwoch, 3. April, in der Kaiserstiftung, Rudolf-Diesel-Straße 6, in Riemerling hält. Der Musiker schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz aus Biografien, Schellackplatten und Bilddokumenten, den er über Jahre zusammengetragen hat. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.