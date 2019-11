Ein Biopic über den US-amerikanischen Künstler Jackson Pollock ist in der Reihe "Kino im Römerhof" in Garching zu sehen

Sein Einfluss auf die moderne Kunst ist unbestritten. Und doch konnte den amerikanischen Maler Jackson Pollock weder die Liebe seiner Frau, der Künstlerin Lee Krasner, noch sein Erfolg vor Depressionen und Alkoholismus bewahren. "Pollock" - so ist der Titel des im Jahr 200 entstandenen Films von Ed Harris, der auch die Hauptrolle spielt, über den 1956 im Alter von 44 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Maler. An diesem Montag, 4. November, läuft das Biopic in der VHS-Reihe "Kino im Römerhof" im Garchinger Theater im Römerhof, Riemerfeldring 2. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.