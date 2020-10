Um das Thema, das auf das Leben kommender Generationen einen nachhaltigen Einfluss haben wird geht es an diesem Mittwoch, 10. Oktober, bei dem von der Evangelischen Stadtakademie organisierten Online-Vortrag via Zoom mit dem Titel "Klimaschutz in Gefahr. Europas rechtes Netzwerk der Klimawandelleugner". Von 19 Uhr an legt die Historikerin, Journalistin und Autorin Susanne Götze da wie Politiker und Wirtschaftslenker mit der Zukunft unseres Planeten umgehen. Kostenlose Online-Tickets gibt es unter www.evstadtakademie.de oder telefonisch unter t 549 02 70.