Das, was sich in Familien abspielt, ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Umso wichtiger, dass in Unterföhring in absehbarer Zeit ein Familienzentrum eingerichtet wird. Darüber ist man sich einig. Schon jetzt wartet der Verein Familienhaus in Unterföhring mit einigen Angeboten auf. Am Montag, 6. Juli, steht in Zusammenarbeit mit der Stiftung Medienpädagogik Bayern der Online-Vortrag "Medien in der Familie - für Eltern von Sechs- bis Zehnjährigen" auf dem Programm. Anmeldungen werden bis zu diesem Freitag, 3. Juli, per E-Mail an info@familienhaus-unterfoehring.de entgegengenommen. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und ist kostenlos. Der Link wird kurz vorher per E-Mail verschickt.