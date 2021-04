Aufregende Abenteuer in fremden Welten, aber wo fangen die Risiken an? Die Anwendungen sind virtuell, die erlebten Gefühle allerdings real. Infos und Hintergründe sowie Tipps zur Prävention geben die Referentinnen von der Caritas Fachambulanz für Suchterkrankungen Claudia Wiech und Dorothea Schubhart in einem Zoom-Infoabend "Onlinesucht" am Donnerstag, 29. April, der sich vor allem an Jugendliche richtet. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit sich auszutauschen. Für die kostenfreie Teilnahme zum Zoom-Meeting ist eine Anmeldung per E-Mail an info@planet-osh.de erforderlich, um den Teilnahmelink zu erhalten. Die Veranstaltung beginn um 18.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es in der Jugendfreizeitstätte Planet 'O', Theodor-Heuss-Straße 29, in Oberschleißheim telefonisch unter ☎ 089/315 39 62 oder auf der Homepage www.planet-osh.de.