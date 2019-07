8. Juli 2019, 21:38 Uhr Veranstaltungstipp Folklore, Spiel und Spaß

Interkulturelles Sommerfest in Putzbrunn

Musik, Tanz und Theater gibt es in jeder Kultur. Für den Verein "3klang", freie Schule für Musik, Grund genug, an diesem Samstag, 13. Juli, zu einem interkulturellen Sommerfest auf den Sportplatz der Grundschule Putzbrunn an der Rathausstraße 5 einzuladen. Folkloristisches aus verschiedenen Ländern wird hier von 14 Uhr an dargeboten, wobei Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen sollen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den großen Saal des Bürgerhauses an der Hohenbrunner Straße 3 verlegt.