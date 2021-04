Melanie Jahreis, Kuratorin am Deutschen Museum, erzählt in einem Livestream der VHS Nord spannende Geschichten über Frauen, deren Erfindungen uns noch heute begleiten

Wer hat die Solarenergie erfunden? Den Paketfallschirm und die Einbauküche? Das kleine Schwarze (im Bild Coco Chanel, † 10. Januar 1971), die Wegwerfwindel und das Champagner-Rüttelpult? Es waren Frauen - rebellische Geister mit einem ausgeprägten Hang zur findigen Problemlösung. Melanie Jahreis, Kuratorin am Deutschen Museum, erzählt ihre unwiderstehlichen Geschichten an der von der VHS Nord angebotenen Livestream "Rebel Minds - Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben" an diesem Donnerstag, 29. April. Sie macht in ihrem Vortrag Mut, verrückte Träume zu haben, sich hohe Ziele zu stecken und entschlossen dem eigenen Weg zu folgen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Anmeldung kann unter www.vhs-nord.de (Kursnummer: T1222K-H) erfolgen.