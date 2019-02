3. Februar 2019, 22:04 Uhr Veranstaltungstipp Enthüllungen

Der Film "Die Verlegerin" mit Meryl Streep ist in Garching zu sehen

Die Erkenntnis, dass Männer weder Wahrheit noch Kompetenz für sich allein gepachtet haben, setzt sich bei der Belegschaft der Washington Post dann schließlich doch durch, nachdem Katharine Graham nach dem Tod ihres Mannes als Verlegerin antritt. Scheinbar unbedarft und mit untrüglichem Instinkt setzt sie alles auf eine Karte und enthüllt damit einen Skandal über Amerikas Rolle im Vietnam-Krieg. Meryl Streep spielt diese Frau in dem amerikanischen Spielfilm "Die Verlegerin" mit einem Minenspiel, das all ihre Zweifel und schließlich auch ihr wachsendes Selbstbewusstsein spiegelt. An diesem Montag, 4. Februar, läuft der Film in der VHS-Reihe "Kino im Römerhof" im Theater im Römerhof, Riemerfeldring 2, in Garching. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.