"Chor and More" in der Kultur-Etage in der Messestadt München

Unter der Leitung von Jazzsängerin und Gesangspädagogin Laila Muhs präsentiert der Chor First Choice ausgesuchte Pop- und Jazz-Klassiker in ungewöhnlichen Arrangements. Außergewöhnlich wird der Abend, wenn das Publikum zum "Circle Singing" einladen wird, eine besondere Form des gemeinsamen freien Singens. Das Programm "Chor and More" beginnt am Sonntag, 15. März, 20 Uhr, in der Kultur-Etage Messestadt an der Erika-Cremer-Straße 8. Karten sind erhältlich unter www.kulturzentrummessestadt.de und an der Abendkasse.