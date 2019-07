3. Juli 2019, 21:37 Uhr Veranstaltungstipp Eine Brücke schlagen

Neubiberger Musikschüler zeigen ihr Können

Das Instrument, der eigene Körper, der Atem und schließlich der Klang, der eine Brücke schlägt zwischen innen und außen - das ist die elementare Erfahrung, die den Schülern der Musikschule Neubiberg aus dem Fachbereich Bläser immer wieder zuteil wird. Zu erleben ist das an diesem Freitag, 5. Juli, in der Pfarrkirche St. Georg, Zwergerstraße 4, in Unterbiberg. Dort geben die jungen Bläser unter Leitung von Monika Beck von 19 Uhr an ihr letztes Konzert aus der Trilogie "Canon Cantabile". Zu hören sind Soli, Duos und kammermusikalische Darbietungen. Der Eintritt ist frei.