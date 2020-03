Ausstellung in der Mehrzweckhalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Insekten, Spinnen, exotische Käfer, Schmetterlinge und anderes Kleingetier aus aller Welt stehen im Mittelpunkt der vielfältigen Spinnen- und Insekten-Ausstellung, die an diesem Samstag, 7. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße 12 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu besichtigen ist. Dabei geht es den Initiatoren darum, die Besucher mit den natürlichen Lebensverhältnissen dieser in Terrarien und Schaukästen präsentierten Tiere bekannt zu machen. Die Schau ist für alle Altersklassen geeignet.