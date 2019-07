22. Juli 2019, 21:48 Uhr Veranstaltungstipp Der nachhaltige Einkauf

Aus Anlass der ersten Klimawoche ist in Neuniberg ein Vortrag zum Thema "Grüner Einkauf - (wie) geht das?" zu hören

Am Anfang steht die Erkenntnis. Die Umsetzung indes steht auf einem anderen Blatt. Dies gilt auch für das Thema nachhaltige Beschaffung. Aus diesem Grund hat das Landratsamt in Kooperation mit der Gemeinde Neubiberg anlässlich der ersten Klimawoche im Landkreis München einen Vortrag organisiert. Die Veranstaltung mit dem Titel "Grüner Einkauf - (wie) geht das?" ist an diesem Dienstag, 23. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten wenden sich per E-Mail an das Landratsamt (29plusplus@lra-m.bayern.de).